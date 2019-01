Captan a Ariana Grande paseando con su ex

Ariana Grande fue captada con su ex novio, Ricky Alvarez, en Nueva York, reportó Daily Mail.



La cantante disfrutó de una caminata junto a Alvarez, con quien sostuviera una relación sentimental en 2016.



El bailarín, que fue incluido en "Thank U Next", tema que la artista dedicó a sus ex parejas, mantuvo un noviazgo de poco más de un año con Grande.





La interprete de "Side to Side" recientemente declaró en sus redes sociales su intención de permanecer soltera el resto del año.