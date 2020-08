Cápsula de SpaceX hace el 1er amerizaje con astronautas en 45 años

Dos astronautas de la NASA regresaron a la Tierra en un emocionante amerizaje a la antigua usanza, en el que su cápsula sostenida por paracaídas cayó en el Golfo de México y con ello puso fin a un vuelo de prueba sin precedentes para la compañía SpaceX de Elon Musk.

??Splashdown

?Hatch opening

?Crew egress



