Capitán de barco no atendió a señales de peligro mortal

El capitán de un barco pesquero que chocó con un tanque químico cerca de Galveston, Texas, matando a tres personas, no respondió a las señales de peligro del barco antes del accidente , dijo el jueves la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Antes de la colisión, el piloto del petrolero llamó por radio al barco de pesca tres veces y el barco emitió dos señales de peligro, dijo la NTSB en un comunicado de prensa. El sistema de identificación automática del barco mostró que el capitán había estado dirigiendo activamente el barco, pero el barco no respondió a ninguna de las llamadas de radio o señales de peligro, según el comunicado.

El único superviviente del barco dijo a los investigadores que el capitán estaba en la timonera en los minutos previos a la colisión y que uno de los miembros de la tripulación se dirigía allí. Pero debido a que ninguno de los dos sobrevivió, los investigadores no pudieron determinar por qué el barco pesquero no intentó evitar la colisión, según el informe.

"Es posible que el capitán no estuviera... estaba distraído, se quedó dormido, no estaba seguro de qué acción tomar o no pudo responder a la situación en desarrollo", dice el informe.

Las autoridades recuperaron el cuerpo del tripulante Constantino Corona, de 59 años, de Palacios, Texas, poco después del accidente. Semanas después, se recuperaron los cuerpos de los otros dos hombres. La oficina del médico forense del condado de Galveston los identificó como Antonio Robles, 44, de Pharr, Texas, y Raymond Herrera, 57, de Texas City.