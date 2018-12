Capacitan a funcionarios en Derechos Humanos

"Nos hemos encontrado con que no hay conocimiento pleno de las atenciones que debe recibir este sector de la población". Olivia Lemus, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Por lo menos 300 funcionarios recibieron capacitaciones en materia de derechos humanos durante dos días por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHET) en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Olivia Lemus, presidenta del organismo dijo que, las quejas siguen llegando por discriminación, falta de accesos y violación a sus garantías.

"Nos hemos encontrado con que no hay conocimiento pleno de las atenciones que debe recibir este sector de la población, no hay por ejemplo una cultura y es lo que intentamos hacer, que todos sepan cómo tratarlos, que se les tiene que dar preferencia", explicó.

La mayor cantidad de denuncias surgen a nivel municipal por la falta de acceso a inmuebles o para el tránsito diario.

Y es que los discapacitados se encuentran con banquetas quebradas, elementos que obstruyen el paso de silla de ruedas o vialidades, que ni siquiera cuentan con rampa o pasamanos.

"Es un tema importante y por lo tanto hay que verlo así, desgraciadamente nos falta mucho por hacer, nos gustaría decir que es una situación particular pero no es así, no hay municipio que este exento en este tema, por eso tenemos que trabajar de la mano con organizaciones civiles que tienen experiencia en eso para que nos ayuden a emitir recomendaciones que puedan cumplir a un plazo corto", dijo.

Actualmente la CODHET realiza un estudio para conocer qué tan grande es el problema, qué grupos de la población son los más afectados y cómo garantizar una mejor calidad de vida.

Principales necesidades

Deben facilitarse acceso a discapacitados

Faltan accesos para oficinas y edificios

Las banquetas destrozadas les impiden transitar

Se requiere de más rampas

En muchos lugares urgen pasamanos