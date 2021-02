¡Caótica vacunación!

La gente evidentemente no se fijó en qué fecha o turno le tocaba ya que habrían de iniciar con los habitantes de Santa Apolonia y comunidades rurales aledañas.

Noticia Relacionada Desatan su furia tras los apagones

Ante el desorden que prevaleció hacia el interior y en el exterior en el que las fuerzas militares hicieron su arribo poco antes de las 9:00 horas nuevamente, fue entrevistado José Moncada Alanís.

De entrada el coordinador municipal de los "servidores de la nación", dijo desconocer quién dio la orden para que no se permitiera el acceso a los medios informativos.

"Hay una capacidad para sentar a 500 personas y una vez aplicada la dosis, el tiempo de espera es de media hora en el interior del hospital; tenemos una meta de aplicar dos mil vacunas diarias a partir del día de hoy", dijo.

Prosiguió: "y no es necesario que acudan mucho antes de la hora o que vengan muy temprano, lo que sí es importante es que hayan ingerido sus alimentos ya sea por la mañana o por la tarde, y si padecen de alguna afección crónica se tomen sus pastillas normalmente o se la traigan pues la vacuna no produce ninguna reacción".

Remarcó que aunque buscan que no se aglomere la gente, en caso de que acudan y aunque no pertenezcan a tal o cual colonia programada para ese día, se les atenderá pues el objetivo es que no se vayan sin recibir la primera dosis de las vacunas.

Los militares arribaron poco antes de las 9:00 horas a las instalaciones del Hospital General.

Las filas se prolongaron desde temprano a la altura del Conalep y por momentos más allá.