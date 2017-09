Caos vial y socavones por lluvias. Marcado ausentismo en escuelas

Río Bravo, Tam.- Lluvias registradas la tarde-noche del pasado jueves, colapsaron diversas arterias, lo que hizo más difícil el tránsito vehicular en algunas zonas de la ciudad y en algunos centros comerciales, donde el aguacero fue causa de caos entre peatones y automovilistas.

Las precipitaciones que iniciaron por la tarde, propiciaron estancamientos de agua en zonas bajas, donde en recorrido se pudo apreciar algunos automóviles varados, al mojárseles el sistema eléctrico, además de socavones que representan una trampa mortal para automovilistas.

Mientras que en complejo comerciales, se pudo observar a personas que tuvieron que aventurarse entre la lluvia para regresar a sus hogares y quienes para evitar la mojada estacionaron sus vehículos en áreas exclusivas para peatones o accesos, lo cual generó caos entre otros conductores que permanecieron embotellados por varios minutos.

En los planteles educativos del turno vespertino, sobre todo de secundaria y preparatoria, se dio un ausentismo marcado, no de alumnos, sino de profesores, como fue el caso del CBTIS 73, donde alumnos inconformes denunciaron que “a los maestros no les gusta mojarse, no vinieron a dar clase”.

Se espera que esta situación se prolongue los días sábado, lunes, martes, miércoles y jueves, donde se espera que lluvias y tormentas eléctricas continúen, por lo que recomienda extremar precauciones.

PROPICIARON. Lluvias propiciaron complicaciones en algunas zonas.