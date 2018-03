Caos vial en zona turística

Aquí como no hay quien ponga un orden no es ninguna novedad que las filas se extiendan, y por los costados no haya paso debido a que los coches se encuentran atravesados y no permiten la libre circulación . Mauro Atilano, comerciante en pequeño

, Tam.- Largas filas y los llamados cuellos de botella, son los que se han venido registrado en la que son las cuatro primeras cuadras de la zona comercial de, al carecer de cuando menos la asignación de elementos viales para que dirigían el tráfico que llega a su punto critico ante el paso de los más camiones de carga pesada, y para cerrar con broche de oro los montones de basura.

Son panoramas que se agravan los fines de semana lo mismo por la avenida Benito Juárez que por las calles adyacentes, en virtud de que al no contarse con elementos que lleven un orden en cuanto al tránsito, conductores y transportistas se disputan los espacios para incrustarse en las largas filas por las laterales.

"Aquí como no hay quien ponga un orden no es ninguna novedad que las filas se extiendan, y por los costados no haya paso debido a que los coches se encuentran atravesados y no permiten la libre circulación", expresó Mauro Atilano comerciante en pequeño.

Al igual que muchos otros comerciantes que viven del turismo, refieren que sería muy bueno que cuando menos los fines de semana se asignara a dos o tres elementos como cuando existía aquella llamada policía "turística" que además ayudaban, orientaban y auxiliaban al turista como en la época de oro.

Y por si fuera poco se continua fallando en el servicio de la recolección de la basura que es el sello de la actual administración Guajardista, ya que claramente se pueden ver inclusive atravesados en la calle los tambos hasta el tope de basura rodeados de mosquitos y moscas.