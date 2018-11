Caos vial en el centro por cierre de avenida

Ante trabajos de bacheo que se realizan en la zona centro, autoridades cerraron el paso a los vehículos en la calle San Luis, por lo que se provocó caos vial en el área.

En ésta ocasión no se colocaron conos color naranja, si no que fue más fuerte el cerco, ya que se instalaron barras de concreto a un lado de las vías del tren, a fin de que los automovilistas no subieran a la calle Guadalupe Victoria.

Los vehículos privados y el transporte público, solamente tenían la opción de seguir por un lado de las vías del tren y buscar vías alternas.

Ante los trabajos que se realizaron autoridades de tránsito local, acudieron para agilizar el tráfico, aunque principalmente en horas pico, se provocó el paso lento de las unidades motrices.

Se informó que se colocaron las barras de concreto para evitar que los autos pasen y dañen los trabajos que se realizan de rehabilitación de pavimentos, ya que muchas veces no hacen caso.





BLOQUEAN. Autoridades colocaron barras de concreto para evitar el paso de vehículos en la calle San Luis.