Caos, largas filas y frío en último día de vacunación

EL MAÑANA recopiló testimonios y en el caso de los adultos mayores, la espera oscilaba entre la una y dos horas, mientras que en los jóvenes, hubo quienes relataron haberse formado un día antes por más de 6 horas y retirarse a casa sin vacuna, por lo que nuevamente estaban en las filas. "Vinimos de la colonia la Joya, llegamos el jueves a medio día, hicimos la fila y a las 6 de la tarde, nos dicen que ya no alcanzamos porque el turno había terminados entonces volvimos a venir, en cuatro horas de fila apenas vamos a la mitad", comentaron.

Por su parte, adultos mayores comentaron: "Lo del frío que hizo más complicado la espera, aparte que a mí me faltaron unos papeles y me regrese a la papelería, llegue en camión desde la Juárez, me tarde como tres horas pero ya voy de regreso", comentó Ernesto.

Para los adultos mayores el antídoto aplicado fue de la compañía AztraZeneca y en el caso de los menores provenía de Pfizer.

En calles como Poza Rica y Naranjos se registraron complicaciones viales, que afectaron a particulares, transporte público y taxistas, por ello fue necesario que arribaran elementos de apoyo vial, quienes por lapsos cerraron las vías. "Lo qué pasa es que muchos se están quedando en doble fila, quieren dar vuelta donde no es o están parados pidiendo informes, fue demasiado el tráfico por eso estamos aquí para dejar pasar a unos en un lapso y luego a otros".

EMPALMAN A 2 SECTORES DE POBLACIÓN

Esta campaña de reforzamiento inició el pasado miércoles 5 de enero en otras dos sedes como el Auditorio Municipal y el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Pero a diferencia de otras aplicaciones, es la primera vez que se juntan a dos sectores de la población en el mismo día.

Por eso en el caso del Cbtis 7, se crearon dos filas priorizando a los adultos mayores.

Entre el frío, caos vial y dudas concluyó el reforzamiento a la vacuna Covid-19.