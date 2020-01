Caos de Insabi... alegan sabotaje

Ciudad de México.

Ante las dificultades en el arranque de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las autoridades federales alegan un intento de sabotaje.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aseguró que existe una campaña de desinformación en torno al nuevo modelo de atención de la salud.

"No nos sorprendería descubrir elementos de evidencia que nos hagan ver que esto es una sensación de incertidumbre, que atiende a una comunicación social organizada para sabotear al Insabi y el cambio de modelo de atención de la Salud.

"Esa inquietud social se amplifica por una campaña de desinformación, que pareciera estar orquestada por alguien, posiblemente grupos de interés que se resisten al cambio de sistema", argumentó el funcionario.

Sostuvo que es legítima y entendible la inquietud de la población porque la gratuidad no ha sido inmediata, sin embargo, cuestionó la malinformación generada en torno al Insabi.

El funcionario participó en una reunión de evaluación sobre la entrada en funcionamiento del instituto y en la cual se refrendó la intención de brindar atención gratuita, similar a la que brinda el IMSS, entre la población sin seguridad social.

NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS GOBERNADORES

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede obligar a los gobernadores a aceptar el nuevo esquema en materia de salud en los Estados, tras la desaparición del Seguro Popular.

"Se ha hecho también algún ruido, porque un gobernador declaró que no va a aceptar. Es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, que ya la mayoría ha aceptado que la atención médica se garantice en sus Estados para la población sin seguridad social, que se otorgue de manera gratuita.

"Estoy seguro que al final, si no todos --porque no podemos obligar a nadie--, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud", ofreció.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, algunas autoridades estatales han expresado su preocupación sobre la temporalidad de algunas modificaciones reglamentarias.

El año pasado, 22 de los 32 estados participaron en las compras consolidadas de medicamentos, mientras que en la planeación para 2020, el número se elevó a 25.