Cantarán en los BBMAs

Ciudad de México

Madonna y Maluma cantarán juntos en vivo el tema "Medellín" durante la entrega de los Billboard Music Awards, que se llevará a cabo el próximo 1 de mayo.

La más reciente actuación de Madonna en esta entrega fue en 2016, durante un tributo que se realizó a Prince, mientras que para Maluma será su debut en la ceremonia.

En la entrega de premios también actuarán los Jonas Brothers, quienes presentarán en vivo su canción "Sucker", así como Kelly Clarkson, Mariah Carey, Sam Smith y Panic! at the Disco. BTS y Halsey presentarán juntos la canción "Boy With luv".

La entrega de los Billboard Music Awards se realizará en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas.