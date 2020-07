Cantará en inglés, nuevo reto

La banda surcoreana BTS lanzará un nuevo single totalmente en inglés. El 21 de agosto es la fecha elegida para la boyband superventas, que se atreve con una lengua diferente como un nuevo reto.

Este tema formará parte de su próximo álbum de estudio, que tiene programado publicarse a finales de este 2020.

"Estamos preparando un disco para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar antes este single porque queríamos ofrecer un nuevo tema para los fans lo antes posible", declaró el grupo en un comunicado mediante su agencia, Big Hit Entertainment.

"Debido al Covid-19, personas de todo el mundo han pasado por momentos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros seguidores", añadió la banda.

MUY OPTIMISTA

Siguiendo los pasos de otros temas en inglés como "MIC Drop" o "Waste It on Me", BTS asegura que este nuevo tema será igual de optimista.

"Pensamos que la canción sonaba perfecta en inglés. Tras grabarla, sentimos que el resultado era algo totalmente nuevo y fresco", siguió comentando la boyband.

En este 2020, BTS ha lanzado dos álbumes de estudio, uno en coreano y otro en japonés. El primero, Map of the Soul: 7, se publicó en febrero y fue número uno en la lista Billboard 200, convirtiéndose en el cuarto disco de la banda en llegar a este puesto. Su single On logró llegar al cuarto puesto del Billboard Hot 100.

El pasado 15 de julio fue cuando salió la versión japonesa de "Map of the Soul: 7", subtitulada "The Journey", que ha logrado muy buenas ventas en Japón.