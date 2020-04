Cantar por decepción

El coronavirus silenció a Broadway. No pudo acallar a dos de sus estrellas emergentes.

Samantha Pauly y Brittney Mack, quienes interpretan a dos esposas de Enrique VIII en "Six", han transformado su decepción por la suspensión del musical haciendo lo que mejor saben: cantar para un público, esta vez en redes sociales.

"En parte es asegurarme de que todavía esté vocalizando y cantando a diario y haciendo algo, pero también me mantiene cuerda", dice Pauly.

Las cantadas diarias son sólo una manera en que la gente del teatro ha pasado el tiempo desde que Broadway apagó sus luces. Dramaturgos como Lauren Gunderson y Young Jean Lee están ofreciendo tutoriales en línea, artistas están recolectando fondos y coreógrafos están analizando bailes en internet.

El elenco de "Come From Away" hizo un video para dar gracias al personal médico. El de "Beautiful" se reunió en línea para interpretar una versión de "You´ve Got a Friend". Andrew Lloyd Webber ha serenado a Twitter con sus canciones en piano. Y el reparto de "Hamilton" se reunió — de manera remota — para interpretar "Alexander Hamilton". Algunos espectáculos han dado un giro y se han convertido en audiolibros.

Los teatros de Broadway cerraron abruptamente el 12 de marzo, cancelando todos los shows en cartelera además de 16 que todavía estaban por estrenarse, incluyendo "Diana", "Mrs. Doubtfire" y "Company". La noticia fue especialmente devastadora para el elenco y equipo de "Six", que se enteró del cierre apenas unas horas antes de su estreno oficial.