Cantante mata a joven asfixiándola con dientes de ajo al intentar exorcizarla

El pasado 5 de marzo un cantante de música pop famoso en Vietnam fue arrestado bajo la sospecha de haber asesinado a una de sus amigas al introducirle decenas de dientes de ajo por la garganta para liberarla de los espíritus que creían habían poseído su cuerpo; así lo informó el diario vietnamita Tuoi Tre.

El detenido, Chau Viet Cuong, un artista local de 40 años, consumió sustancias estupefacientes la noche del incidente junto con la víctima en casa de un amigo en común.

Luego de experimentar los efectos alucinógenos producto de las drogas, los asistentes de la fiesta llegaron a la conclusión de que estaban poseídos por seres malignos y decidieron practicar un exorcismo. Con dicho objetivo en mente, Cuong adquirió gran cantidad de ajos y los esparció por toda la vivienda.

The singer had been under the influence of drugs and it led him to hallucinate that the woman had been possessed. In an sudden turn of events, an exorcism done by the singer led to the death of the girl#ThursdayThoughts #real #Hollywood https://t.co/E8AKHvek00