Cantan su amor

"Mucha gente no logra entender que somos como cualquier otra pareja normal, la diferencia es que somos figuras públicas", agrega Nodal.

La pareja comparte que llevará su historia de amor a la música con "Por el Resto de tu Vida", que formará parte del nuevo álbum del sonorense, Forajido.

TEMA ROMÁNTICO

"Es una canción muy romántica, es prácticamente nuestra historia de amor. Queremos conectar con todo el público y estamos seguros de que se van a sentir identificados. Pensamos en hacer el video súper romántico; será el segundo sencillo de mi nuevo disco.

"Me siento muy emocionado y esperamos que ya salga pronto", afirma él.

Les emociona fortalecer sus lazos y afinidades profesionalmente colaborando entre ellos, pues Belinda dirigió "La Sinvergüenza", video de Nodal con la Banda MS estrenado el jueves pasado.

"Tenemos el compromiso (matrimonial) desde hace ya tiempo, ahorita estamos concentrados en otros temas, lo importante es el trabajo y el video, que lleva más de 4 millones de vistas.

"Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de esta magnitud juntos, yo detrás de cámaras, pero es mi bebé también, mi proyecto más querido: quiero que sea un éxito y me encantan los comentarios de los fans. Ahorita lo más importante es el trabajo, que estamos haciendo cosas increíbles, compartiendo. Todo lo demás no nos afecta ni nos importa", dice la cantante.

UN RETO

La intérprete de "Amor a Primera Vista" comparte que fue retador realizar el clip en, relativamente, poco tiempo.

"Siempre que tengo la oportunidad de crear detrás de cámaras me encanta. Justo con este video tuvimos muy poco tiempo de preproducción, fueron tres días en los que no dormí prácticamente nada porque estaba haciendo toda la idea, creando el concepto.

"Christian me dijo que me dejaba hacer lo que quisiera, lo que yo sintiera, y le contesté: ´Te tienes que dejar, prométeme que vas a arriesgarte porque no es nada como lo que has hecho en tus videos anteriores´", relata.

Entienden que por su fama están sujetos a que se digan muchas cosas que no son ciertas, por lo que, asevera, no se dedicarán a aclarar nada.

Belinda subraya que el respeto, el amor, la admiración y la comunicación entre ambos son los elementos necesarios para superar todo lo negativo.

"Tratamos de disfrutar las cosas importantes, como son el despertar, comer rico, ver una buena película, viajar o simplemente apoyarnos cuando uno está enfermo o mal, como lo hace cualquier pareja".

En la reciente entrega de los Latin Billboard, la cantante acompañó y celebró los triunfos de su novio, quien ayer recibió tres nominaciones al Latin Grammy, por Álbum Ranchero/Mariachi, Álbum Norteño (con Los Plebes del Rancho) y Canción Regional.

Ahí se grabó un video en el que se observa a la joven, de 31 años, saludando amablemente a un reportero, pero la reacción de Nodal no fue la idónea, según internautas, que lo tacharon de celoso.

"Claro que somos celosos, pero el video que señala la gente, ni al caso", indica Nodal, de 22 años.

Somos muy celosos, como cualquier pareja, creo que todas las parejas. Si no existieran celos y esa pasión no seríamos pareja, seríamos hermanos". Belinda, cantante