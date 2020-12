Cantan por la justicia social

Ciudad de México.

Con el fin de unir al mundo a través de la música y reflexionar sobre los retos que se vivieron este 2020, artistas de diversas nacionalidades participaron en el concierto virtual "Peace Through Music: un evento mundial por la Justicia Social". El show de cerca de dos horas fue transmitido por la cuenta de Facebook de Playing For Change, reuniendo diversos países gracias a la tecnología.

Entre los músicos que participaron estuvo el mexicano Carlos Santana, quien interpretó "Oye como va", tema de Tito Puente inmortalizado por el legendario guitarrista en los años 70. "La música es una medicina mística que cura al que la escucha de la infección del miedo, la infección de la separación, de pensar que no eres suficiente. La música te rescata de pensar así", comentó Santana. Al nacido en Jalisco lo acompañó su esposa, la baterista Cindy Blackman, tocando al aire libre en Hawái.

DE TODOS LADOS

De forma virtual, desde diferentes puntos de Estados Unidos, estuvieron artistas como la bajista Tal Wilkenfeld, el percusionista Tito Puente Jr. y la cantante Becky G, así como músicos de países como Colombia y Brasil. El concierto se realizó para conmemorar el 75º Aniversario de las Naciones Unidas y el llamado Martes de solidaridad (o Giving tuesday en inglés), y lo produjeron las organizaciones Playing For Change y Blackbird Presents.

Además de Santana, entre las figuras más destacadas de la industria que participaron, estuvieron Annie Lennox, Gary Clark Jr., Jack Johnson y el músico Ringo Starr. Además de mensajes de personas que han sufrido Covid-19, durante la transmisión se abordaron temas como la lucha por terminar con el racismo, recalcando el poder de la música para romper todo tipo de barreras. También se realizó una recaudación de fondos para seguir apoyando las diversas causas de las naciones unidas.

LA MÚSICA UNE

"La música tiene la habilidad de unirnos", comentó Jack Johnson. La cantante Annie Lennox escogió interpretar una versión de "Here comes the rain again", canción de los años 80 que inmortalizó como miembro del dúo británico Eurythmics. El baterista Ringo Starr, uno de los integrantes del mítico grupo The Beatles, fue quien presentó el tema en el que él participó y que también grabaron músicos alrededor del mundo, "The weight", recalcando el mensaje de "Amor y paz".

"Estoy honrado de estar aquí y ser parte de esta presentación musical celebrando las Naciones Unidas y los 75 años de trabajar por la paz y la justicia alrededor del mudo y estoy seguro que el amor formó parte de esto de alguna manera", dijo. "Me da emoción presentarles el siguiente video, ´The weight´, en donde toco. Gracias a Robbie Robertson por unir esta banda con músicos de alrededor del mundo".

El baterista Ringo Starr presentó el tema en el que él participó "The weight".