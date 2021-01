Cantan Gaga y JLo por nueva era presidencial en EU

Ambas cantantes intervinieron en el programa oficial que está siendo televisado para todo el mundo, y cuando la ganadora del Óscar y el Grammy salió a interpretar el Himno Nacional de los Estados Unidos, lo hizo sin cubrebocas, y rompió el protocolo porque la mayoría lo usó y sólo se lo quitó para tomar el micrófono y ejecutar su tarea.

Lo traía guardado en el vestido y se lo puso hasta después de saludar a los presentes y tomar su asiento, luego de entonar el Himno Nacional.

Tras un mensaje de diversos invitados continuó Lopez, quien tampoco usó mascarilla al salir, y se lo puso hasta después de su intervención.

Se enfocó en cantar "This Land is Your Land", de Woody Guthrie y, casi al concluir la pieza, envió un mensaje en español que resonó en redes y medios.

"Una nación bajo un Dios indivisible con libertad y justicia para todos", recalcó.

Ellas actuaron ante la crema y nata de la política de Estados Unidos, que incluyó ex mandatarios como George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, la Cámara de Senadores, el organismo impartidor de justicia representado por jurados y magistrados, así como titulares de salud, ejército y educación.

Todos los espectadores usaron cubrebocas; algunos, clínicos y blancos, que son los sugeridos por personal médicos, y otros, de tela y diseñados para hacer juego con sus atuendos, como vestidos, trajes o abrigos.

La distribución de las sillas se realizó respetando la sana distancia y para evitar contagios por coronavirus, el gran azote de este siglo.

Gaga y JLo se sumaron así a históricas presentaciones en tomas de protestas de diversos presidentes, como Aretha Franklin, quien estuvo presente en el inicio de mandato de Jimmy Carter, y Beyoncé, quien lo hizo con Barack Obama; Ricky Martin estuvo en la de George W. Bush, y el fallecido Michael Jackson estuvo en la de Bill Clinton.