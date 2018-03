Cantan contra las armas en EUA

Cd. de México.- Jennifer Hudson, Demi Lovato y Miley Cyrus, entre otros artistas participaron este sábado en el evento March for Our Lives (Marcha por la vida) a favor del control de armas de fuego.

Hudson, quien perdió a su madre, a su hermano y a su sobrino en un evento de violencia armada, fue la encargada de cerrar la protesta en Washington, D. C, interpretando el himno de protestas escrito por Bob Dylan, "The Times They Are A-Changin".

"Todos venimos aquí hoy por un cambio, ¿no? Todos hemos perdido a alguien. Estoy segura de que hace mucho tempo ustedes nunca hubieran pensado estar aquí hoy. Pero estamos todos aquí por una razón. Todos nosotros tenemos una historia, un motivo, y todos queremos un cambio", dijo Hudson entre el coro de la canción.

La madre de la intérprete, Darnell Donerson, su hermano Jason Hudson y su sobrino Julian King, de entonces 7 años, fallecieron en el 2008, cuando alguien invadió su casa y les disparó en un intento de secuestro.

El evento March for Our Lives fue organizado tras el ataque armado en la escuela Marjory Stoneman Douglas (MSD), en Parkland, Florida, ocurrido este 14 de febrero, en el que murieron 17 personas.

Los protestantes buscan una mejor regulación de las armas de fuego en Estados Unidos.

Kim Kardashian, Kanye West, Steven Spielberg, y George y Amal Clooney fueron algunos de los famosos que participaron en la marcha, que tuvo varias réplicas en distintas ciudades del país norteamericano.

Demi Lovato fue una de las primeras artistas en subir al escenario en Washington. La intérprete cantó "Skyscraper" par luego dar paso a Lin Manuel-Miranda y Ben Platt, quienes hicieron dueto con un tema especial, informó DailyNews.

"¡Fuerza, MSD!", gritó Lovato antes de concluir su canción.

Miley Cyrus se presentó a la marcha con una camiseta que decía la misma frase, en apoyo a la escuela en la que ocurrió el tiroteo en febrero.

Además, la joven, de 25 años, mostró un cartel enorme que decía "Nunca otra vez", durante su interpretación del tema "The Climb".

"Ustedes chicos, son increíbles", dijo Cyrus.

La cantante agregó que se sentía muy afortunada de estar en presencia de tantos luchadores.

A la marcha acudieron tres sobrevivientes del tiroteo de febrero, y múltiples personas que han sido víctimas de actos de violencia similares.

La comediante Amy Schumer, la actriz y cantante Willow Smith participaron en la sede de Los Ángeles.

El actor Matthew McConaughey se hizo presente en la protesta en Texas.