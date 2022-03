Cantan Amanda Miguel y Gloria Trevi a Diego Verdaguer

LLUVIA DE APLAUSOS

Los aplausos llovieron para ambas y el momento quedó inmortalizado entre ovaciones y lágrimas.

"Hoy que no lo tengo más se ha vuelto amor y ese es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, si nos movemos con amor es fácil vivir, si nos movemos con amor todo es posible y sale increíble.

"Gracias por recibirme con tanto cariño, por amarnos, estuvieron cerca de Diego. Cuando me invitaron a este, su concierto, lo pensé porque estoy de luto, pero estoy feliz porque la música me encanta, así que voy a seguir cantando, por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto voy a seguir adelante", expresó la argentina de 65 años, conmovida por las ovaciones que se entonaron para ella y su pareja.

BOLETOS AGOTADOS

Anoche, Gloria Trevi llevó por quinta ocasión su Isla Divina World Tour al Auditorio Nacional con boletos agotados, donde, acompañada de siete bailarines, coristas y músicos en vivo, inyectó de energía a un público que aclamó con gritos a la regiomontana.

Con temas como "El Recuento de los Daños", "¿Qué Voy A Hacer Sin Él?", "No Querías Lastimarme" y "Con los Ojos Cerrados", la intérprete de 54 años puso a cantar a sus fans y con otros como "Me Lloras", "Dr. Psiquiatra" y "Pelo Suelto" los puso a bailar, mientras ella se sacudía sobre el piso del escenario con las piernas por los aires y moviendo de un lado a otro su larga cabellera, como suele hacerlo.

Visuales y escenografías de distintos escenarios, desde islas paradisíacas, ciudades, atardeceres y universos, ilustraron la fiesta de Trevi, quien lució varios atuendos, como un body con diamantes y destellos, otro entallado, uno más de hawaiana y hasta disfrazada de hombre.