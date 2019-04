Canta y desencanta en las redes

Ciudad de México

El debut como cantante de Marjorie de Sousa no ha sido del todo tan afortunado y es que, tras incursionar en el mundo del canto con el tema "Un poquito tuya", lo que más esperaba el público en su presentación era escucharla en todo su esplendor, pero lo que recibió fue un desangelado "playback".

La actriz venezolana, de 39 años, aprovechó la invitación que recibió de un canal hispano para sorprender a muchos desde Las Vegas con la presentación de su primer sencillo, tema musical de la historia televisiva "Un poquito tuyo".

Como era de esperarse, las críticas no se hicieron esperar por no cantar en vivo. "Está horrible, no está cantando"; "si ella canta, yo soy Paquita la del Barrio"; "si hacer playback es cantar, entonces muchos serán cantantes, en estos tiempos"; "¡qué locura es esta! Por Dios, amárrenla"; "se tiene que aprender la canción primero"; "qué feo canta"; "esta mujer es experta en hacer el ridículo"; "mis oídos sangran", cuestionaron algunos seguidores.

Hubo otros fans que la apoyaron: "Si quiere ser cantante pues que lo sea, estoy segura que tiene mejor voz que los que comentan". (SUN)