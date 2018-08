Canta en las iglesias para agradecerle al Creador

viviana.cervantes@elmanana.com

Una guitarra y su voz es la mejor compañía para Manuel Martínez, originario de Zacatecas, pero radicado en Reynosa desde hace 25 años. Con su música acude una vez por semana a las iglesias de la ciudad a ofrecer serenatas a quien asegura cuida de él, de sus familiares y mascotas.

"Es algo que nació del corazón, de alguien humilde, sencillo, no es una manda, es una manera de decirle a Dios gracias por todo lo que él provoca y lo que deja en mi corazón". Martínez aseguró vivir en la colonia Juárez.

Son tres canciones las que cada semana canta frente al altar, vestido con jeans y playera, agacha su cabeza, pone sus manos entre las cuerdas, se persigna y comienza a recitar, alabanzas y palabras que improvisa.

"No es algo que yo diga así va a ser, es algo que en el momento me surge, por lo regular vengo en fines de semana, el día domingo pero hay ocasiones en las que el día martes también llego a venir, ya me conocen en la mayoría de las parroquias".

Su llegada a las iglesias y horarios depende de su tiempo libre, después del trabajo que realiza cantando en restaurantes, cantinas, bares casas y el transporte público.

Desde los 12 años aprendió a cantar y su técnica la ha perfeccionado en las calles. "No es fácil seguir en esto, pero yo le agradezco a Dios por todos los días que nos da, por la salud, por la libertad, por permitirme trabajar que aunque es muy humilde y aveces molesta de esto me mantengo".

Y aunque no se considera de ninguna religión, afirma que existe un Dios, por lo que juzga de ignorantes a las personas que no creen en Él.