Canta contra tiroteos

Ciudad de México.-

Lana del Rey compartió a través de su cuenta de Instagram una canción con la que expresó su repudio a los tiroteos masivos acontecidos el fin de semana en Estados Unidos.

El tema se llama "Looking for America", y, según la intérprete, fue compuesta junto a Jack Antonoff.

"Sé que no soy política, ni espero que me disculpen por tener una opinión, pero de verdad los tiroteos masivos que han ocurrido los últimos días me han afectado", escribió Del Rey junto al video.

"Espero que les guste, estoy agregando amor para los coros que grabé esta mañana", concluyó la intérprete.