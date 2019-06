Canta con su hija

Ciudad de México.

Jennifer Lopez conmovió hasta las lágrimas a sus seguidores al cantar junto a su hija Emme en su primera presentación de su gira It's My Party: The Live Celebration, informó People.

Durante su concierto en Los Ángeles, la cantante interpretó con Emme "Limitless" frente a su público y a su pareja Alex Rodríguez.

Con la interpretación de la pequeña, de 11 años, Jennifer Lopez no pudo evitar el llanto.

Además, la cantante, de 49 años, también deslumbró a sus fanáticos al portar un traje metálico y realizar coreografías en las que agitó su cabello, saltó y subió a una rueda en el escenario del The Forum.

La gira culminará en Miami en julio.