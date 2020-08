Canta a su ´Diosa

Con sencillos como "No Perdamos Más Tiempo" y "Fuego Lento", el cantante y actor estadounidense Drake Bell ha conquistado el corazón de sus fans gracias a su seductor "spanglish".

Y hoy, decidido a seguir subiendo la temperatura con dicha fórmula, estrena su tema "Diosa".

"Estoy muy feliz y muy emocionado. Estuve esperando mucho para presentar esta nueva canción, la estuve escuchando una y otra vez hasta que finalmente estuve listo para lanzarla y para que mis fans la escuchen.

CANCIÓN DE AMOR

"Es una canción acerca de un amor del pasado, que es como la rosa, hermosa pero peligrosa, y en ese sentido tiene mucha pasión", adelantó Bell, en entrevista vía Zoom.

Si bien la lírica de su canción narra el encuentro apasionado del músico con una mujer, a la que conoce luego de quedar "varado" en un bar en México, asegura que no está inspirada en una historia real y que la única "Diosa" de su vida es su madre.

"No es acerca de una historia en específico, pero creo que todos hemos tenido una experiencia así antes.

"De alguien en nuestro pasado de quien recordamos las cosas buenas pero de quien a veces olvidamos las malas y lo peligroso que es estar juntos; entonces, creo que es algo con lo que todos nos podemos relacionar", explicó.

Reconocido por su rol de chico atractivo y seductor de la serie Drake & Josh, actualmente el artista, de 34 años, disfruta de su soltería, por lo que compartió qué cosas le atraen de una pareja.

PONE RITMO

"Me gusta la gente que baila a su propio ritmo, que no se deja llevar por lo que digan los demás y alguien que no esté precisamente interesado en lo mismo que yo, para que podamos enseñarnos cosas grandiosas, compartir y aprender juntos", compartió.

Y para celebrar el estreno de su nuevo sencillo, el cantante preparó un showcase acústico que será transmitido en vivo a través de la plataforma Boletia, el sábado 15 de agosto, a las 20:00 horas.

"Será un show acústico con mi guitarra y podré cantar en vivo mi nuevo sencillo, ´Diosa´, y también algunas canciones, como ´Fuego Lento´ y ´No Perdamos Más Tiempo´ y otras de álbumes pasados, como ´It´s Only Time´, ´Telegraph´, ´I Know´...", adelantó.