Canta a los papás

Ciudad de México.- Durante su juventud, Eugenia León tuvo que vivir separada de su padre por falta de comprensión y apoyo, por lo que confiesa que salir adelante sin esa figura, fue algo que le afectó mucho.

"Tuve una experiencia un poco conflictiva con él, yo y mis hermanas mujeres tuvimos que salir muy chiquitas de la casa porque queríamos estudiar, crear nuestro propio destino y nos tocó una generación en la que eso se veía mal.

"Los papás no se acercan a los hijos, no se acostumbraba tampoco preguntarles qué deseaban en la vida, eso no había. Entonces nos fuimos y esa imagen protectora masculina siempre nos hizo mucha falta, a mi me hizo mucha falta", compartió León.

Ahora, a sus 64 años, la experiencia le ha ayudado a entender que su padre hizo lo mejor que pudo dentro de sus posibilidades, por lo que ya ha cerrado ese capítulo.

"Volvimos a tener relación con él con los años, cuando me iba a casar le hablé y le dije que quería que él me entregara y tuve el raro privilegio de haberlo visto morir, se puso muy enfermo y cuando llegué a verlo, me vio y me dijo: ´Ahora sí´. Le empecé a sobar su espalda y le dije: ´Sabes que te quiero y que no hay nada que perdonar, nada feo que recordar´.

"A pesar de todo puedo decir que mi papá fue un hombre bueno, honrado, que hizo todo lo que pudo para sacarnos adelante", afirmó León.

En busca de que los hombres sean más afectivos, dedica su reciente lanzamiento "El Hombre Que Más Te Amó", junto a Lalo Mora.

CONMOVIDA

"La historia de esta letra me conmovió y sentí que era importante, pone en la mesa todo ese tema también de un cambio emocional en esta sociedad por parte de los hombres, porque no se les ha permitido expresar lo que es la ternura y el amor, no solamente por una mujer, sino por los hijos".

"También los hombres merecen tener ese reconocimiento y esa libertad de ser más expresivos y cambiar ese paradigma del macho que no le importa nada, que puede ser egoísta y misógino y todas esas cosas que tanto daño le han hecho a nuestra sociedad", destacó.