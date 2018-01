Cansan ‘influyentes’ a director de Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- El capitán de fragata, Leoncio Ariel López Talamantes, dio a conocer que podría presentar al alcalde Óscar Almaraz Smer su renuncia como titular de la Dirección de Tránsito local y Vialidades de Ciudad Victoria debido al “influyentismo” que prevalece en la localidad, lo cual le impide desempeñar libremente su cargo. “Aquí todo mundo es influyentista”, sentenció.

López Talamantes señaló que ha tenido conocimiento por lo menos hasta en seis ocasiones de funcionarios públicos municipales quienes amparándose en su cargo evaden la aplicación del Reglamento de Tránsito al cometer faltas al circular.

“Si siguen sin apegarse o andar por ahí con el ‘influyentismo’, presionando, yo creo que sí, no pienso estar en un lugar donde no se quieren sujetar al reglamento”.

El oficial de la Marina Armada de México asumió la tutela de la Dirección de Tránsito los primeros días de noviembre.

Anteriormente dicha corporación se encontraba a cargo del teniente coronel retirado, Francisco Adolfo López Walle, el cual renunció por motivos personales.

López Walle se encontraba a cargo de Tránsito local desde octubre de 2015, luego de la renuncia de su predecesor, el mayor Jorge Alberto Díaz Álvarez, al ser señalado este último de múltiples irregularidades y faltas por parte del personal de la corporación.

López Talamantes dijo que ya fue identificado un funcionario de Tránsito local el cual será puesto a disposición de Recursos Humanos por permitir el uso de influencias para evadir las multas y sanciones contempladas en la Ley de Tránsito de Tamaulipas.

“Ya lo tenemos identificado y lo más seguro es que se ponga a disposición de Recursos Humanos, porque mi confianza ya no la tiene”, advirtió.

Finalmente agregó que “(los ‘influyentes’) no muestran charola, lo que hacen luego-luego es hablar por teléfono con sus “padrinos”, eso es lo que sucede, luego me hablan a mí o le hablan al subdirector operativo que no nos prestamos, pero por ahí está la otra persona que sí se presta”, concluyó.