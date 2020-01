Cansado de que lo roben, hombre deja mensaje, cerveza y botana a asaltantes

El dueño de una cancha de fútbol se cansó de los robos que le hacían a su establecimiento y de que la policía de Torreón no haga nada, por lo que decidió dejarles un mensaje a los ladrones para que le avisen cuando vayan a ir y les deje afuera lo que quieren.

"Estimado señor ladrón: ya van 4 veces que te metes a robar en mi negocio en 4 meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres; pero solo te pido que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera del local para que batalles menos. Al fin la Policía de Torreón no hace su trabajo. Tú lo sabes", escribió en una lona a las afueras de su negocio.

Se trata de un negocio llamado "Victoria Soccer", ubicado frente al Parque Industrial Las Américas.

El propietario denunció también los hechos en redes sociales y se quejó que comenzaron a ocurrir desde que decidió no pagar la "cuota de seguridad" de 100 pesos a los agentes policiacos.

La fotografía circuló en redes sociales, por lo que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, fue cuestionado y calificó el mensaje como "una vacilada". Aseguró que cuando el propietario puso la denuncia, se le instó a que se presentara personalmente y se careara con los policías pero no quiso hacerlo.