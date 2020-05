Cansada de controversias

Cansada de las controversias, la cantante Alejandra Guzmán pidió a sus seguidores dejar por la paz el tema de sus constantes peleas en redes con su hija Frida Sofía.

Ahora la llama que avivó el descontento de la artista fueron las supuestas revelaciones de su hija a una revista, que advierten que La Guzmán aún consume sustancias nocivas. "He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacía mí, hay necesidad de una terapia. "Ya me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente sí necesitamos de una terapia y un psicólogo, de alguien que ayude", afirmó la intérprete en un clip subido a Internet. El contacto con Frida, señaló, es nulo.