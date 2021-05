Cansa indiferencia a la gente: Magaly

La candidata de Morena y PT a diputada local por el distrito 5, dijo: "me siento muy honrada porque el gobierno federal es humanista y atiende las necesidades de la gente" y comentó que en sus recorridos por varias colonias del 5 distrito ha palpado que la población está cansada de mentiras y quieren legisladores que escuchen a la gente, ya que por ejemplo los vecinos le han dicho que no conocen a sus diputados.

Comentó que a la ciudad de Reynosa, le hacen falta muchas cosas, la gente tiene muchas quejas y necesidades, queremos una gran participación ciudadana para que decidan y participen activamente en la realización de políticas públicas que realmente los beneficien.

Tenemos gobiernos indiferentes a las necesidades del pueblo, muy superficial, con excesos y no le interesa la gente con pobreza extrema, agregó MD.

La población nos dice que están depositando todas las esperanzas en nosotros y quieren que se consolide la Cuarta Transformación en el estado de Tamaulipas, y en esta ciudad llegará el verdadero cambio porque cada vez más gente se esta sumando al Movimiento de Regeneración Nacional.

Menos Policía Estatal y más Guardia Nacional, es una de las peticiones de la gente; al afirmar que ha saludado a gran cantidad de personas en Jarachina Norte y Sur, así como Puerta del Sol, en donde nos reiteran que votarán por Morena porque es la esperanza real de cambio, agregó Magaly.

Y agregó que "honraré los principios del Movimiento de Regeneración Nacional, no robaré, no mentiré y no traicionaré; soy congruente, amo mi ciudad y trabajaré con la comunidad".

Tengo las bases de Morena desde hace mucho tiempo, tengo mucha gente apoyándome, sumado a que formo parte de una familia muy trabajadora y de valores que me respalda.

Busca Magaly Deándar mayor participación ciudadana.