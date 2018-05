Canó da positivo; suspendido 80 juegos

Nueva York, E.U.

El toletero dominicano Robinson Canó violó el reglamento antidopaje del beisbol de las Grandes Ligas, por lo que fue suspendido 80 partidos, sanción que aceptó, al aseverar que cometió un error.

Canó, segunda base de Marineros de Seattle, recibió el anuncio de su suspensión, tras dar positivo por la sustancia de "Furosemide", sanción que le costará cerca de 12 millones de dólares, prácticamente la mitad de su salario en la presente campaña.

A través de un comunicado que emitió la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, el quisqueyano dijo que la sustancia no sirve para mejorar el rendimiento, y aceptó que la tomó al ingerir un medicamento que le recetó un médico con licencia en su país natal.

"Furosemide se usa para curar diversas afecciones médicas en Estados Unidos y República Dominicana. Esta sustancia me la dio un doctor con licencia en mi país para sanar una dolencia".

Agregó que "no me di cuenta en ese momento que me dieron un medicamento que estaba prohibido, obviamente ahora deseo haber sido más cuidadoso".

Dejó en claro que en sus más de 15 años como profesional en la "Gran Carpa", lo que ha sido un privilegio para él, nunca ha hecho nada para violar las reglas.

"Nunca haría nada para engañar las reglas del deporte que amo, y después de someterme a numerosos exámenes antidopaje durante más de una década, nunca he dado positivo por una sustancia mejoradora de rendimiento, por la simple razón de que nunca he tomado una".