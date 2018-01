Canjea Trump DACA por 25 mmdd para muro

Estados Unidos.- La propuesta de migración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaría otorgar la ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes dreamers a cambio de 25 mil millones de dólares para el muro con México y seguridad fronteriza, según fuentes de la Casa Blanca citadas por el diario The Washington Post.



La cifra revelada por el diario es más del doble del número de jóvenes migrantes llegados en la infancia inscritos en el programa DACA, finalizado por Trump en septiembre.



El plan de Trump, que se enviaría formalmente al Senado al lunes, propondrá un fondo de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y mejoras adicionales en la seguridad de la frontera. Además, propondrá límites en los canales legales de migración, restringiendo la opción para ciudadanos de solicitar visas para familiares.



Los funcionarios de la Casa Blanca citados por el diario describieron el plan como un compromiso destinado a romper el estancamiento en las políticas de migración, mientras el Congreso delibera sobre el futuro de los 690 mil inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cuyos permisos comenzarán a expirar el 5 de marzo.



El plan se entregará al Senado con la esperanza que sea votado en el Senado el 6 de febrero, dos días antes de la fecha límite para votar la Ley de Gastos y mantener abierto el Gobierno.



Muchos demócratas y algunos republicanos dijeron que no apoyarían la Ley de Gastos a largo plazo si en las negociaciones no se logra un acuerdo sobre migración.



La noticia se produce un día después que Trump informara a periodistas en una reunión en la Casa Blanca que estaría abierto a un acuerdo de migración que incluyera un camino hacia la ciudadanía de los dreamers que podría demorar hasta 12 años.