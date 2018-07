Canícula, saldo blanco hasta hoy: Sector Salud

Cuidado. Aún cuando hasta el momento y pese a los estragos causados por la canícula, todavía no se presentan casos de ´golpe´ de calor, dijo Omar Nelson González Cepeda.

Aún cuando hasta el momento y pese a las altas temperaturas generadas por la canícula no se han registrado casos de golpe de calor, deshidrataciones e insolación en personas, autoridades de Salud en Reynosa continúan haciendo una serie de recomendaciones a la ciudadanía en general.

"Le pedimos a la gente que no se exponga a los rayos del sol por tiempo prolongado, si no tiene a qué salir de sus casas que no salga y si sale se proteja con ropa blanca, lleve sombrilla, ropa clara y se hidrate con frecuencia", dijo Omar Nelson González Cepeda, jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV.

Los síntomas del golpe de calor son: mareos, calambres, debilidad en los músculos, sequedad en la piel y enrojecimiento, dolor de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco, vómitos frecuentes o pérdida del conocimiento.

"Cuando alguien presente ese tipo de sintomatología, inmediatamente debe ser llevada al médico para que reciba atención y así evitar que puedan presentarse complicaciones que puedan poner en riesgo su vida", agregó.

Es bueno hacer notar que son las personas mayores al tener un sistema inmune debilitado, son los más susceptibles a padecer la enfermedad aunque también puede ocurrir en niños, ya que no tienen esa inmunidad desarrollada completamente.

CÓMO EVITAR EL GOLPE DE CALOR

La hidratación constante, el uso de ropa ligera y de algodón, evitar los cambios de temperatura bruscos, no permanecer en vehículo cerrado durante mucho tiempo, comer alimentos ligeros y fríos así como descansar más a menudo, son algunos consejos que se dan para prevenir el padecimiento.