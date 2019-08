Canícula en recta final; calor seguirá

Ricardo Uresti Marín, responsable de Protección Civil Regional, comentó que en estos días se presenta temperatura entre los 40 y 43 grados centígrados.

"Esperemos que cuando acabe la canícula no pasemos de 38 grados, continúan los calores pero esperemos que ya no sean intensos como ahora, todavía nos queda mucha parte del verano hasta el 21 de septiembre", dijo.

En la temporada de canícula se han atenidos alrededor de ocho a 10 personas por golpe de calor, aunque afortunadamente no se han presentado fallecidos.

"Mayormente es gente indigente, es gente que no tiene que vea por ellos y le pedimos a los ciudadanos que cuiden a los abuelitos y a los niños", recalcó.

El responsable de protección civil regional, comentó que además se debe tener cuidado con las mascotas, ya que también se afectan en esta temporada.

De igual forma pidieron no dejar a los menores en el automóvil, ya que muchas veces los dejan por algún tiempo y pueden perder la vida, exhortando que no los dejen encerrados: por el momento no se han presentado casos en Reynosa.

"Con dos horas que se queden ahí es mortal, hay que tener mucho cuidado, más vale estar pensando ellos y acordarse como si fuera celular", recalcó.