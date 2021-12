´Canelo´ en la mira

Kamaru Usman, campeón peso Welter y señalado por expertos de la especialidad como el mejor peleador de la actualidad en la UFC , dijo que tiene en la mira al "Canelo" e incluso se dio el tiempo de retarlo a un combate, pues no le tiene miedo.

"Eso es algo que no me asusta, algo que me despierta por la mañana, algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas.

"Sería el combate más grande de la historia; ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse, probablemente sería el mayor evento de la historia", indicó el peleador nigeriano sin especificar en qué modalidad querría el combate.

El boxeador mexicano no ha manifestado algún comentario al respecto, pues su objetivo está puesto en obtener el título peso Crucero del CMB en mayo del 2022, con el rival que saldrá entre el actual monarca Ilunga Makabu y Thabiso Mchunu.