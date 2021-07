"Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros", escribió la joven, de nombre Nicki, en las redes sociales.

Noticia Relacionada "Canelo" compra pintura de joven que recaudaba fondos para ir a la universidad

Enseguida, los usuarios se encargaron de compartir la publicación, que le llegó al campeón mundial de boxeo, quien en primera instancia respondió: "enterado".

Los días transcurrieron sin ningún aviso de las partes. Finalmente, este miércoles, la propia Nicki publicó en Instagram que ya hay comprador de su pintura: el mismísimo "Canelo".

"Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida", escribió Nicki.

No es la primera vez que el boxeador tapatío responde a los llamados con este tipo de acciones altruistas. Y en el caso de Nicki, tampoco dudó para salir en ayuda del prójimo.

En otras ocasiones, Álvarez apoyó económicamente para la operación de la madre de una niña, quien publicó un video en el que le pide al boxeador que le firme un objeto para poder rifarlo y reunir dinero para los gastos hospitalarios.

Con una fortuna superior a los 140 millones de dólares, según estimaciones de la revista especializada Forbes, Saúl "Canelo" Álvarez también ha contribuido con asociaciones y fundaciones en pro de niños con cáncer.