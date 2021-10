"Canelo" Álvarez desea triunfar junto a "Checo" Pérez en noviembre

"Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y ustedes saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara en nuestro país, sería algo grandísimo", dijo Canelo en una conferencia de prensa virtual.

El pugilista mexicano profundizó más sobre lo hecho por Pérez hasta ahora en la temporada de Fórmula 1 y admitió que está pasando por un gran momento.

"Lo veo muy bien, últimamente ha estado imparable. Me gusta la manera en que lo veo: está más decidido y con más agresividad", recalcó Álvarez.