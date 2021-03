Candidatos sin defensa

Tenemos un marco normativo (el IETAM) que atender, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas es clara en su artículo 244, donde señala que el presidente del IETAM podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para candidatas y candidatos que lo requieran". Juan José Ramos Charre, presidente del IETAM

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre quien detalló que ninguno de los candidatos independientes o los precandidatos y candidatos de los partidos políticos han solicitado seguridad.

"A 94 días de la jornada electoral no hemos recibido en la presidencia del consejo general alguna solicitud de aspirantes a candidaturas independientes, de precandidatas o candidatos solicitando se destinen los medios de seguridad personal", indicó.

Ramos Charre agregó que hasta el momento no ha habido ningún hecho de sangre en los actores políticos de la entidad, a diferencia de estados como Michoacán, Guanajuato o Querétaro, donde fue necesario la intervención del gobierno federal para brindar seguridad.

En caso de que un candidato a selección de un puesto como alcalde o diputado local consideren que requieren protección de las autoridades, será necesario informar al IETAM quien a su vez está facultado para pedir a las autoridades las medidas pertinentes.

"Tenemos un marco normativo (el IETAM) que atender, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas es clara en su artículo 244, donde señala que el presidente del IETAM podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para candidatas y candidatos que lo requieran", indicó José Ramos.

Actualmente el IETAM y el Gobierno de Tamaulipas mantienen un convenio de colaboración en materia de seguridad pública, el cual contempla blindar instalaciones de los institutos municipales, distritales y del estado, además de la documentación y materiales electorales.

"Tenemos un convenio de colaboración que se suscribió para el proceso electoral en marcha con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, éste establece una colaboración muy estrecha en el ámbito de proporcionar seguridad extraordinaria en el proceso electoral" apuntó el presidente del IETAM.

CANDIDATOS CON COVID NO PODRÁN RECUPERAR EL TIEMPO DE CAMPAÑAS

Los candidatos que contraigan Covid-19 durante el proceso de campañas no podrán recuperar el tiempo invertido en la recuperación de su salud indicó el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre.

"No hay manera alguna, no está previsto, un principio fundamental en las elecciones no hay suspensión de los actos como tales, no se puede interrumpir el cómputo de un plazo", expresó.

Ante el hecho histórico de un período electoral durante el transcurso de una pandemia, Ramos Charre hizo un llamado a todos los actores políticos atender al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones que emiten las autoridades de salud estales y federales.

"Son medidas que se emiten a modo de recomendación pero que buscan proteger no sólo a los partidos políticos y su equipo de trabajo, no solamente a las candidatas y candidatos y su equipo de campaña si no a la militancia a los simpatizantes y la ciudadanía de un contagio", agregó.

Nada qué lamentar

Hasta el momento no ha habido ningún hecho de sangre en los actores políticos de la entidad.

En Michoacán, Guanajuato y Querétaro fue necesario la intervención del gobierno federal para brindar seguridad.

En caso de que un candidato a selección de un puesto como alcalde o diputado local consideren que requieren protección de las autoridades, será necesario informar al IETAM.

Actualmente el IETAM y el Gobierno de Tamaulipas mantienen un convenio de colaboración en materia de Seguridad Pública.

Este contempla blindar instalaciones de:

Institutos Municipales

Institutos Distritales

Institutos del Estado

Además de la documentación y materiales electorales.