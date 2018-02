Candidatos presidenciales aceptan nominación formal

Ciudad de México

Tres candidatos presidenciales aceptaron el domingo la nominación de los principales partidos políticos de México para las elecciones del 1 de julio, con lo que ingresaron formalmente a una contienda con muchos participantes.

"Actuaré con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, obcecada, voy a acabar con la corrupción”. Andrés Manuel López Obrador, Coalición Juntos Haremos Historia

Andrés Manuel Lópezdel izquierdista Morena está al frente en las encuestas en el que es su tercer intento por ser presidente.

"Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a coletazos e infamias, no ha podido ni podrá lograrlo’’. Ricardo Anaya Cortés, Coalición Por México al Frente

Por su parte, Ricardodel conservador Partido Acción Nacional encabeza una coalición con el Partido de la Revolución Democrática, de izquierda.

"El combate a la corrupción será encabezado con ejemplo y la conducta sometida cada día a la evaluación de los mexicanos’’. José Antonio Meade, Coalición Todos por México

Y por primera vez en sus casi 90 años de historia, el gobernante Partido Revolucionario Institucional postuló a un candidato que no es miembro suyo, José Antonio

Hay además tres candidatos independientes que se espera cumplan los requisitos para ser incluidos en las boletas, pero aún falta que las autoridades los ratifiquen oficialmente.

CONTRA CORRUPCIÓN

Al ser ratificado y rendir protesta como candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador aseveró que de llegar a la Presidencia actuará con terquedad y locura para acabar con la corrupción.

En un mensaje ante los miembros de la Asamblea Nacional Electiva de Morena, el tabasqueño dijo también que con intransigencia promoverá el desarrollo del país.

"Soy terco, es de dominio público, soy necio, obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden ideales y principios por alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, obcecada, voy a acabar con la corrupción", expresó.

Ante dirigentes de Morena y sus más cercanos estrategas, López Obrador adelantó "no vamos a traicionar al pueblo de México, estoy consciente de mi responsabilidad histórica, quiero ser recordado como un buen Presidente".

"Con convicción, con intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México, va a haber crecimiento, va a haber empleo", expuso.

Previo al mensaje, la Asamblea Nacional aprobó los nombres de los candidatos a senadores de mayoría relativa entre los que destacan Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado, Delfina Gómez, Higinio Martínez, Susana Haro, Lilly Téllez, Alfonso Durazo, Rocío Nahle, entre otros.

MÉXICO, POTENCIA

Tras su ratificación como candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade se comprometió a ser implacable en el combate a la corrupción y trabajar para que México sea una potencia.

Lo que está por venir, alertó en referencia al proceso electoral, es una de las batallas más difíciles para el país.

Pidió a los priístas escuchar el profundo malestar de la sociedad por actos de corrupción, hechos que laceran la vida del país y ofenden la dignidad de los mexicanos.

"Quiero agradecerle a la dirigencia, quiero agradecerle su entusiasmo y su participación. Quiero reconocer que estoy acompañado de quienes fueron mis compañeros de gabinete: hicimos equipo ayer, estamos haciendo equipo hoy y seguiremos haciendo equipo mañana", aseveró.

El esfuerzo de combate a la corrupción, sugirió, será encabezado con ejemplo y la conducta sometida cada día a la evaluación y crítica objetiva de los mexicanos.

Al acto acudieron una buena parte de los secretarios de Estado mexicano, a quienes Meade les agradeció haber hecho equipo en el pasado, hacerlo hoy y les afirmó que seguirá siendo igual en el futuro. Agradeció a la dirigencia del PRI que encabeza Enrique Ochoa, por lo hecho.

POR EL CAMBIO

Ricardo Anaya tomó protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, y aseguró que no será Presidente para gobernar con "mediocridad".

El panista afirmó que están de cara a una contienda cerrada por el primer lugar, pero que la tendencia demuestra que su campaña va creciendo.

Anaya Cortés se congratuló de que durante los 60 días de precampaña, dejó al PRI, "en un muy lejano lugar", porque no hay duda de que México quiere un cambio.

"Ese dinosaurio moribundo que ha intentado destruirme a coletazos e infamias, que ha tratado por todos los medios acabar con nuestro Frente y coalición, no ha podido ni podrá lograrlo. A mí no me van a doblar y a nosotros, no nos van a vencer", expresó.

Anaya Cortés dijo que nadie va detener el avance de esta suma de esperanzas, porque las tres fuerzas políticas trabajarán en cambiar la realidad áspera por un mejor futuro, y "vamos a lograr el cambio que México necesita".

Afirmó que su proyecto político es mejor que el de "ya sabes quién", por sus ideas son antiguas y viejas, que no llevarán al país a la transformación.

RADIOGRAFÍA

Así van partidos por gubernaturas

Morena logró replicar su alianza con el PT y PES en las nueve entidades donde habrá elección de gobernador. El PRI perdió a sus aliados (PVEM y Panal) en todas las entidades, salvo Yucatán. Y PAN, PRD y MC rompieron en Jalisco, Morelos y Yucatán.

CHIAPAS

La designación del candidato del PRI en un estado gobernado por el PVEM fracturó la coalición PRI-PVEM-Panal a nivel local, y aún está por definirse quién será el candidato. En el Frente por México, aún no deciden entre María Elena Orantes (MC), el ex priista José Antonio Aguilar Bodegas o un aspirante perredista.

- Rutilio Escandón: candidato de Morena-PT-PES.

- Roberto Albores Gleason (PVEM podría ir con candidato propio) candidato del PRI; el Partido Verde se inconformó.

- Eduardo Ramírez Aguilar: podría ser candidato del Partido Verde.

- La alianza Por México al Frente (PAN-PRD-MC) aún no define; cuatro disputan la candidatura.

CDMX

La contienda será entre Claudia Sheinbaum (Morena) y Alejandra Barrales (Frente PAN-PRD-MC). El PVEM y el Panal no han confirmado su apoyo al candidato postulado por el PRI, Mikel Arriola.

- Alejandra Barrales (PRD-PAN-MC), Mikel Arriola (PRI-Panal) y Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PES) ya tienen un lugar en la boleta.

- Jesús Serma: el diputado del Partido Verde podría ser el candidato de ese partido a la CDMX.

GUANAJUATO

El PAN llevó mano en la designación del candidato del Frente en un estado que gobierna desde 1991. Morena optó por una candidata ciudadana. Y el PRI no logró mantener la coalición con el PVEM, que postulará a su propio candidato.

- Antanares Vázquez: candidata de Morena-PT-PES.

- Gerardo Sánchez García: candidato del PRI-Panal.

- Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: PAN-PRD-MC.

- Felipe Arturo Camarena García: candidato del Partido Verde.

JALISCO

Jalisco será el estado con más candidatos: PAN, PRD, MC, PRI, PVEM y Panal compiten con candidatos propios. Morena-PES-PT mantuvieron su coalición. Enrique Alfaro (MC) arranca como favorito.

- Carlos Lomelí Bolaños: candidato de Morena-PT-PES.

- Miguel Castro Reynoso: candidato PRI.

- Enrique Alfaro: candidato MC.

- Miguel Ángel Martínez: candidato PAN.

- Carlos Orozco Santillán: candidato PRD.

- Salvador Cosío: candidato PVEM.

MORELOS

La candidatura del hijastro del gobernador Graco Ramírez dividió al Frente y a la coalición encabezada por el PRI. PAN y MC se negaron a acompañar la candidatura del perredista y, en cambio, el PVEM decidió apoyarla, aunque eso implicara romper con el PRI. Morena decidió jugar en este estado con el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

- Cuauhtémoc Blanco: candidato Morena-PT-PES.

- Jorge Meade Ocaranza: candidato del PRI.

- Víctor Caballero Solano: candidato PAN-MC.

- Rodrigo Gayoso: candidato PRD-PVEM-PSD.

- Matías Nazario: candidato del Panal.

PUEBLA

Martha Érika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, inicia como favorita, postulada por el PAN-PRD y MC. El PRI no logró mantener a sus aliados, y tanto Nueva Alianza como el Partido Verde irán con candidatos propios, en lo que se ha interpretado como un apoyo tácito al proyecto de Moreno Valle. Morena candidatea al senador ex perredista Miguel Barbosa.

- Miguel Barbosa: candidato Morena-PT-PES.

- Enrique Doger: candidato PRI.

- Martha Érika Alonso: candidata PAN-PRD-MC.

- Germán Molina y Cirilo Salas: precandidatos Panal.

- Antonio Kuri Alam: posible candidato del PVEM.