Candidatos no piden seguridad

Ante los últimos episodios violentos ocurridos en Reynosa y que han coincidido con el inicio de las campañas de proselitismo, hasta ahora ningún candidato ha solicitado el respaldo de seguridad personal para cumplir con sus recorridos de proselitismo.

Lo anterior fue dado a conocer por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Junta Distrital 2 en Reynosa, Federico Ochoa Cepeda, agregando que no ha tenido conocimiento de que algún candidato haya solicitado el respaldo de elementos de seguridad para realizar sus actividades de proselitismo.

“Aunque no nos compete a nosotros recibir ni autorizar este apoyo, si no a través del Consejo General que lo soliciten los partidos políticos para sus respectivos candidatos, no tenemos conocimiento de que hayan peticiones de apoyo de seguridad“, dijo Ochoa Cepeda.

Por tratarse de un proceso electoral federal, compete al gobierno federales a través de la Secretaria de Gobernación, atender las peticiones que relacionadas con la seguridad de los candidatos pudieran derivar durante el transcurso del proceso electoral que esta vigente desde el 30 de marzo al 27 de junio.