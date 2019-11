Candidatos demócratas respaldan juicio político contra Trump

Washington.

Los 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca coincidieron en el quinto debate por la carrera presidencial del partido en respaldar la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, a quien llamaron "corrupto", "mentiroso patológico" y "criminal".

En el quinto debate presidencial, celebrado la noche del miércoles en Atlanta, Georgia, los precandidatos centraron sus discusiones sobre el juicio político a Trump, además del futuro de la sanidad en Estados Unidos, la desigualdad racial y el cambio climático, entre otros temas.

El debate demócrata se llevó a cabo apenas unas horas después de la cuarta audiencia pública de investigación de juicio político contra el presidente Trump, que contó con el testimonio del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

A menos de tres meses para la primera votación de las primarias demócratas todos los precandidatos coincidieron en apoyar la investigación que podría terminar en la destitución del presidente Trump, destacó la cadena de televisión en español Univisión.

El senador Bernie Sanders sostuvo que Trump "no solamente es un mentiroso patológico" sino el "presidente más corrupto de la historia del país", y afirmó que la gente considera que si quebrantó la ley "debería ser procesado como cualquier otro individuo".

A su vez, la senadora Elizabeth Warren consideró haber visto lo suficiente como para que Trump sea destituido. "Tenemos que establecer el principio de que nadie va a estar por encima de la ley", puntualizó.

En este quinto debate como en los otros anteriores, los aspirante demócratas se centraron en sus diferencias frente a la cobertura de salud, al definir este tema como uno de los más críticos para los votantes.

Los senadores Warren y Sanders, los más progresistas, defendieron con firmeza una cobertura sanitaria para todos que eliminaría el modelo actual de seguros privados a favor de un sistema estatal.

Warren se centró en su plan y dijo que incorporaría la opción en el sistema de cobertura, con una serie de cambios y beneficios y en su tercer año de gobierno tendría una votación en el Congreso respecto a su futuro.

Sanders criticó el sistema actual de salud como "disfuncional" e insistió en que ahora es el momento de "derrocar a la industria de los seguros médicos" e instaurar Medicare for All para todos.

El ex vicepresidente Joe Biden insistió en que es imposible conseguir en apoyo del Congreso para una medida como esa y reiteró que el mejor sistema es incorporar Medicare for All como una opción más junto con los seguros privados.