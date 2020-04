Candentes declaraciones

Anitta puso fin a los rumores y es que durante una entrevista reveló que sí tuvo una aventura con Maluma y que es muy bueno en la cama.

La cantante de urbano brasileña fue entrevistada por el humorista Mauricio Meirelles y durante el turno de preguntas y respuestas, el conductor quien se encontraba en una cancha de futbol, soltó directo la interrogante: "¿cómo era Maluma en la cama"; ella sin dudarlo por un segundo aseguró que era "bueno, muy bueno".

ROMPE EL SILENCIO

Larissa de Macedo Machado, nombre real de la también actriz, entre risas, por primera vez hizo referencia a la relación que tuvo con el colombiano y es que hay que recordar que durante la alfombra roja de los Latin Grammy cuando se le preguntó si al cantante de "Borró cassette" y "11 PM" le gustan las mujeres ella no supo qué contestar.

Pero al acordarse de ese momento, explicó que no sabía si a Maluma le iba a molestar si hablaba de su vida sexual y que por ello no contestó bien, sin embargo le preguntó tiempo después sobre este tema y él, según ella, no le pareció mal y le dijo que sí, es por esto que se atrevió a sacar a la luz su aventura.

COINCIDENCIAS

Anitta y Maluma han coincidido mucho durante su carrera en diferentes proyectos como "La Voz México" en donde hicieron equipo con Carlos Rivera y Natalia Jiménez, pero también han hecho colaboraciones musicales con la pieza "Si o no" en donde se les ve que tiene muy buena química entre ellos.

Es por eso que muchos de sus fans han querido saber si entre ellos hubo algo más que amistad y hasta este momento se supo que sí. Hace unos días el nacido en Medellín y que responde al nombre de Juan Luis Londoño Arias estrenó su primera balada titulada "Amor de mi vida" y a pesar de la cuarentena que se vive por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha conseguido más de 5 millones de reproducciones.