Cancha del Estadio Azteca no mejorará

CIUDAD DE MÉXICO.

Según Raúl Barrios, ex director de operaciones del Estadio Azteca, el inmueble "no tiene una cancha para poder recibir partidos de liguilla y menos cuando va a tener actividad sábado y domingo", por lo que recomendó mudar los partidos a otra cancha.

Barrios aseguró que el césped ya no tendrá un cambio positivo, y que con la lluvia, "definitivamente la va a perjudicar mucho."

Asimismo, expresó que la cancha del inmueble de Tlalpan, "no va a servir nunca, no hay manera de que funcione".

El pasto que se escogió para la cancha híbrida del Azteca en el mes de julio es de clima tropical, por lo que bajo temperaturas de 14 grados, frena su crecimiento.

Durante los meses previos a la NFL, las autoridades del estadio cometieron varios errores para intentar salvar el terreno de juego. "Al pasto híbrido no puedes echarle arena porque ahogaron las fibras sintéticas, y ya no hay manera de volverlas a levantar porque ya están enterradas y aplastadas".

Barrios sentenció que "el mito del estadio Azteca y la cancha híbrida ya no existe, es una cancha de pasto natural".