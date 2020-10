´Cáncer no tiene que ser una sentencia de muere´

Río Bravo, Tam.- Patricia Macías García tiene 40 años y está pasando por un proceso de quimioterapias, en el mes de abril de este año le detectaron cáncer de mama, pasando por dos cirugías, en estos momentos se encuentra en la sucesión de quimioterapias, para esto se debe trasladar a Ciudad Victoria en donde se encuentra el hospital donde le dan seguimiento a su tratamiento, esto ha sido muy difícil pues es una enfermedad que afecta no sólo a ella sino también a su familia.

La economía familiar ha quedado severamente afectada a causa de los gastos que genera el tratamiento de Patricia así como la estancia en Ciudad Victoria, los medicamentos son sumamente caros, cada tratamiento que necesita cada 15 días cuesta alrededor de 12 mil pesos, dinero con el que no cuentan.

Todo empezó cuando Paty, se hacía una autoexploración de rutina y se toca una pequeña bolita en el pecho, ésto la desconcertó y fue de inmediato a checarse con el médico, después de una valoración le confirmaron lo que sospechaba:

"Me detectaron que era un tumor, me decían que era benigno, pero me hicieron una biopsia y nos dijeron que era cáncer y debían extirparme un seno y así fue", comentó. El enterarse que tenía cáncer para Paty fue un golpe muy duro.

Asimismo dice:

"Gracias a Dios cuento con todo el apoyo de mi esposo, que tuvo que dejar de trabajar para cuidar de mi, me acompaña a cada quimio, está conmigo en mí recuperación, tengo familia en Cristo y familia política que no me dejan sola, una hija de 17 años, un niño de 9 años y un bebé de 3 años, me siento apapachada, muy querida.

Patricia agregó:

"Las personas que estén pasando por este proceso como el que estoy viviendo yo, los invito a que nos agarremos de la mano de Dios que sigamos confiando, él nos da la fuerza, no perder el ánimo, procurar no entrar en depresión, luchar por nuestra vida, el cáncer no tiene que ser una sentencia de muerte, entre mujeres nos apoyemos y estemos luchando para salir adelante y vencer esta enfermedad", finalizó.

Si está en tu corazón el querer y/o poder ayudar a Patricia Macías García ya sea con una despensa, algún objeto para que pueda hacer una rifa para que puedan obtener algún ingreso, puedes llevarla a calle Moctezuma, colonia Celanese número 111, o comunicarte con ella al cel. 899 187 8945 y también puedes hacerle un donativo a la tarjeta saldazo de Oxxo número: 4766 8415 3361 0997.