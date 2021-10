Cáncer de mama ataca también a los hombres

Altamira, Tam.- El cáncer de mama no sólo afecta a las mujeres, sino que también hay hombres que lo pueden padecer, pues a la fecha se tienen reportados en las jurisdicciones sanitarias cinco casos; mientras tanto en las mujeres sigue en aumento en este 2021.

Al efectuarse una caminata y cabalgata por Día Internacional de la Lucha Contra en Cáncer en el Hospital Regional de Altamira, Xicoténcatl González Uresti, Sub Secretario de Salud en Tamaulipas, dijo que los hombres no son la excepción para este mal que puede ser mortal en caso de no tratarse.