Cancelan su tributo

Ciudad de México

El tributo que planeaban los actores del musical Amor Eterno a Juan Gabriel en el Monumento a la Revolución fue cancelado, según indicó el productor Omar Suárez.

Todo estaba listo este lunes para mostrar la puesta en escena como parte de los festejos del día del abuelo, durante la Feria de Servicios para Personas Mayores de la Ciudad de México. Sin embargo, no procedió.

“Vamos a realizar el evento de los adultos mayores. Ya nos dijeron que hay un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Salud, vamos a esperar a que ellos nos digan.

“En la consola quitaron a nuestra gente porque iban a modificar el programa y ahora en vez de la orquesta (de la obra) tocará un mariachi junto a otros temas”, afirmó en entrevista.

Suárez comentó que estaba en espera de un oficio para saber cuál fue el motivo de la cancelación, aunque descarta que sea una acción en su contra o hacia su trabajo.

“No me quiero adelantar a nada, no sé qué está pasando, las autoridades son las que lo determinan, yo hasta el momento no he recibido ninguna orden ni oficio.

“No estoy enterado si sólo es aquí o en otros lados (la cancelación del homenaje a Juan Gabriel)”, expresó.