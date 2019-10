Cancelan taxistas la movilización de hoy

Ciudad de México.

El grupo Taxistas Unidos por México canceló la movilización prevista para el lunes 21 de octubre por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que acordaron con autoridades capitalinas la instalación de mesas de diálogo para analizar sus demandas.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que las organizaciones afiliadas a Taxistas Unidos por México (TUM) sean afines al gobierno local y que se intente infiltrar a esa agrupación en las negociaciones del Movimiento Nacional Taxista con autoridades federales.

En conferencia de prensa, la funcionaria subrayó que el gobierno capitalino está abierto para todas los grupos del ramo que quieran participar en las mesas de diálogo y que se está haciendo lo posible para atender las demandas, encontrar una forma jurídica y actuar en consecuencia.

Aseguró que la gran mayoría de taxistas da buen servicio y solo un pequeño grupo es el que no lo da y afecta con bloqueos y otro tipo de acciones a la ciudadanía, lo que ya no se permitirá y de incurrir en ello serán revisadas sus concesiones, pues el gobierno privilegiará el libre tránsito.

"No queremos por ningún motivo nosotros llegar a la revisión de las concesiones por afectación al derecho al libre tránsito, no queremos eso, ahora tampoco no podemos decir algo cuando salen a manifestarse, digamos a caminar a pie por las calles, porque ese es un derecho", señaló.

Asimismo, Rodríguez Velázquez informó que la TUM -que canceló su movilización prevista para este lunes en la Ciudad de México tras llegar a un acuerdo con el gobierno local- la cual agrupa al Frente Popular Francisco Villa, Panteras, Aztecas, Jaguares y CUT, entre otros, presentará ante el Congreso local una iniciativa de ley para mejorar la seguridad en el transporte.

Reconoció que la mayoría de los taxistas no está afiliado a alguna agrupación, pero insistió en su advertencia que si este lunes otros agremiados intentan cerrar alguna vialidad podrían ser revisadas sus concesiones.

Subrayó que todos los servidores públicos, incluyendo los de la Secretaría de Movilidad, están siendo supervisados por órganos de control y vigilancia, por lo que si en ese proceso se encuentra una responsabilidad penal se pasa de inmediato a la Procuraduría capitalina y de ahí al juez.

En la conferencia de prensa el dirigente del Frente Popular Francisco Villa, Agustín González Cazares, explicó que las organizaciones que integran el TUM tienen 30 años de lucha social y que cuenta con 12 mil agremiados, de los que 20 por ciento son irregulares y rechazó que estén plagados de "piratas".

Reconoció que en 2007 dos de esas organizaciones obtuvieron 15 mil concesiones para regularizar a sus afiliados en la Ciudad de México.

Consideró que los taxis por aplicación de celular también son irregulares, pues no cuentan con una concesión y que ahora se desconoce el padrón de irregulares, más no "piratas".

Dejó claro que el Movimiento Nacional Taxista que se movilizó en días pasados es antagónico "y no reconocemos en ellos ese proceso de lucha social que se venía realizando, sobre todo en la Ciudad de México, por esos creemos que no son claros los intereses de esos compañeros".