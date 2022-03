Cancelan sus shows

The Killers.

Iggy Pop, Bring Me The Horizon y The Killers, entre muchos otros artistas, cancelaron varios de sus respectivos shows en vivo programados dentro de territorio ruso, a raíz del conflicto con Ucrania, el cual inició la semana pasada.

Iggy debía realizar un concierto en el festival Park Live en Moscú, el 10 de julio, junto a Frank Carter & The Rattlesnakes. Pero ayer martes, la promotora Solo Music Agency confirmó en Twitter que dicho show ya no se llevaría a cabo

"A la luz de los acontecimientos actuales, esto es necesario", se lee en un comunicado oficial. "Nuestros pensamientos están con los ucranianos y todas las personas valientes que se oponen a esta violencia y buscan la paz".

Salen de cartel

El Park Live 2022, que se extiende por varios días, sigue programado para recibir a artistas como My Chemical Romance, Placebo y Slipknot, entre el 16 de junio y el 17 de julio. The Killers formaría parte del cartel, pero también canceló su presentación recientemente, según confirmó un informe de Billboard.

Mientras tanto, Bring Me Horizon compartió un mensaje de solidaridad con los afectados por el conflicto en Ucrania y confirmó que, como resultado, "deben cancelar" sus shows en vivo planeados en Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Destacando "las atrocidades cometidas por el liderazgo ruso", la banda de Sheffield dijo que después de hacer una gira por el país y filmar numerosos videos musicales allí,Ucrania era "un lugar increíblemente especial para nosotros".

Iggy Pop.

Rezan por la paz

"Estamos asombrados por la valentía demostrada en este momento por el pueblo ucraniano y rezamos por el regreso a la paz lo antes posible", indica su mensaje, publicado en redes sociales.

"Rusia, también queremos reconocer que las atrocidades cometidas por el liderazgo ruso no reflejan los ideales o creencias de las personas increíbles que hemos conocido allí".

Nick Cave & The Bad Seeds también suspendió sus conciertos programados en Rusia y Ucrania "a la luz de los acontecimientos actuales".

El grupo tenía planeado actuar en el Festival Bol en Moscú, Rusia, el 18 de junio, antes de visitar el complejo del Palacio de Deportes en Kiev, Ucrania, el 19 de agosto, como parte de una serie más amplia de fechas para 2022.

Finalmente, Louis Tomlinson hizo lo mismo respecto a las próximas paradas de su gira en Moscú y Kiev.

"Debido a los recientes eventos en Ucrania, tengo que anunciar con tristeza que los shows de mi gira en Moscú y Kiev se cancelan hasta nuevo aviso", escribió el ex One Direction en una breve nota en Twitter. "La seguridad de mis fanáticos es mi prioridad y mis pensamientos están con la gente de Ucrania y todos los que sufren esta guerra innecesaria".

El cantante tenía previsto actuar en el Stereo Plaza de Kiev el 4 de julio antes de viajar a Moscú para actuar en el Circus City Hall, el 6 de julio, como parte de su gira mundial de 2022.

Sin remedio

Compartiendo una declaración en redes sociales, Cave y su banda dijeron que "no tenían más remedio que cancelar" los programas luego de la invasión rusa de Ucrania.