Cancelan su show

Ciudad de México

AMC canceló temporalmente el programa Talking With Chris Hardwick, luego de que su ex novia, Chloe Dykstra, lo acusara de abuso sexual y emocional en una ensayo enviado al sitio Medium.com, informó Entertainment Weekly.

La Red AMC también anunció que Hardwick no va a moderar una charla de la AMC y la BBC América en la Comic Con de San Diego, como estaba planeado.

"Hemos tenido una relación positiva de trabajo con Chris Hardwick por muchos años. Nosotros nos tomamos muy en serio las problemáticas acusaciones que han surgido ayer.

"Mientras evaluamos la situación Talking With Chris Hardwick no será transmitido en AMC y Chris ha decidido no moderar el panel de AMC y BBC America en la Comi-Con de San Diego el próximo mes", dice un comunicado enviado este sábado.