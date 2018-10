Cancelan por riña foro educativo

Chilpancingo, Gro.

A punto de comenzar el Foro de Consulta por la Educación en Acapulco, una trifulca entre profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obligó a que se cancelara el evento organizado por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En el lugar, todos esperaban la llegada del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, quienes encabezarían el encuentro.

Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando unos 300 profesores de la CETEG irrumpieron en el salón Teotihuacán del Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, de inmediato se dirigieron al templete y tomaron el micrófono.

Los cetegistas lanzaron consignas contra la reforma educativa, la cual consideraron una farsa; contra los integrantes del SNTE, a quienes llamaron charros, y contra la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, además de que exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace cuatro años.

La irrupción provocó molestia entre los profesores del sindicato, quienes comenzaron a lanzar botellas con agua y a gritarles que abandonaran el salón. En respuesta los cetegistas bajaron del templete, les aventaron sillas y comenzó el intercambio de ataques entre profesores.

La gresca duró menos de 10 minutos y provocó que los demás asistentes salieran del salón, sin que se reportaran personas lesionadas.

Integrantes de la Coordinadora acusaron al representante de Moctezuma Barragán en Guerrero, Javier Villalpando Prieto, de no haber tenido tacto para organizar el foro y dijeron que se había considerado como invitados especiales a profesores del sindicato, quienes "no han luchado por defender la educación pública y que no hayan tomado en cuenta las represiones que ha vivido el magisterio en Guerrero".

Por su parte, el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Javier San Martín Jaramillo, afirmó que dejaron el foro por la falta de condiciones para garantizar la integridad de los profesores y consideró vergonzosa la irrupción que hizo la CETEG.