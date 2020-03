Cancelan regidores la sesión de Cabildo

Cuando aprobamos el primer presupuesto para el año 2019 aprobamos un presupuesto de 25 millones de pesos para poder hacer reparaciones a los camiones... ellos dijeron que la administración anterior les había dejado los camiones (en mal estado)... cosa que no es cierto Horacio Reyna de la Garza, regidor por el PRI

Cd. Victoria, Tam.- La mañana del miércoles se tenía programada una sesión de Cabildo en donde sería aprobada una modificación al Reglamento de Limpieza Pública de Victoria, sin embargo, durante reunión previa para discutir la Orden del Día, regidores de distintos partidos manifestaron su repudio a la iniciativa toda vez que abriría la posibilidad para la privatización del servicio de recolección de basura.

Sería la nueva redacción del artículo 18 de dicho reglamento el que abrió el debate entre los integrantes del Cabildo victorense, ´Cuando sea necesario o en función de urgencia en el servicio de limpieza, a juicio del presidente municipal, la prestación del servicio público de limpieza podrá ser concesionado a particulares, siempre que no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso del Estado de Tamaulipas, conforme a lo establecido por el Código Municipal´.

En este sentido el regidor por el Revolucionario Institucional, Horacio Reyna de la Garza, rechazó cualquier intento por privatizar el servicio a través de una Asociación Público-Privada (APP), "para la gestión de residuos sólidos que tenemos allá en el basurero municipal quizá ahí sí podríamos estar discutiéndolo, abiertamente a discutirlo porque ahí sí nos ha fallado, pero es una discusión que se tiene que llevar en su momento".

El regidor tricolor dijo que fue el secretario del Ayuntamiento, José Luis Liceaga de León, quien descartó la posibilidad de privatización, a pesar de esto, consideró que los regidores de su fracción no avalarán una reforma similar por lo que se negaron a aprobar dicho cambio, esto sería secundado por los representantes de Movimiento Ciudadano y Morena.

"Cuando aprobamos el primer presupuesto para el año 2019 aprobamos un presupuesto de 25 millones de pesos para poder hacer reparaciones a los camiones... ellos dijeron que la administración anterior les había dejado los camiones (en mal estado)... cosa que no es cierto porque eran nuevos los camiones pero se los concedemos, ahora no debe haber excusa", comentó que no cuenta con documentación de cómo fue utilizado ese recurso e indicó que de 31 camiones con los que inició la administración solamente 22 se encuentran en operación de manera cotidiana.